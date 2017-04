Entreprenøren som får bygge FeFo-bygget er valgt

Fem entreprenører har konkurrert om byggeoppdraget, og det er Nord Norsk Bygg AS som skal bygge det nye hovedkontoret til Finnmarkseiendommen (FeFo) i Lakselv.

Det skriver FeFo i en pressemelding.

Finnmarkseiendommen (FeFo) inviterte i begynnelsen av januar til anbud på bygging av nytt hovedkontor i Lakselv og fristen for å delta i anbudsrunden gikk ut 24. februar.

– Selskapet kom best ut

– Selskapet kom sammenlagt best ut på faktorene vi har lagt til grunn i anbudskonkurransen, og ligger innenfor budsjettet vi har fastsatt for bygningen, sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen, til FeFos nettside.

Raymond Robertsen er leder for byggekomiteen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Forventet byggestart er til sommeren, og det nye bygget skal tas i bruk høsten 2018.

Ikke avgjort enda

Daglig leder for Nord Norsk Bygg AS, Ronald Seipæjervi, sier til NRK Sápmi at det hele ikke er helt avgjort enda.

Ronald Seipæjervi er daglig leder for Nord Norsk Bygg AS. Foto: Privat

– De andre entreprenørene har mulighet til å klage, forteller Seipæjervi.

Klagefristen er satt til 19. april.

– Ellers er vi storfornøyd med å ha fått tilslag, sier Seipæjervi.