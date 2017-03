Enighet mellom reindriften og staten

I midten av februar mottok Norske Reindriftsamers Landsforbund tilbud om en ny reindriftsavtale fra Staten ved Landbruk- og matdepartementet.

NRL krevde 143.5 millioner kroner, mens LMD tilbø 114.5 millioner kroner. Totalt endte sluttsummen på 118,6 millioner kroner.

– Jeg er glad for at det er enighet om ny reindriftsavtale. Avtalen prioriterer tiltak som skal gi økning i omsetning og slakting av reinkjøtt. Det gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening for den enkelte reineier, skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra departementet.

