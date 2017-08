En måned uten sosiale medier

Sosiale medier tar bare større og større del av hverdagen til folk flest. Instagram, snapchat og Facebook er noe som jevnlig sjekkes og oppdateres.

ILLUSTRASJONSFOTO: Snapchat er en av mange sosiale medier. Foto: Rebekka Røed / NRK

Sarakka Gaup bruker i likhet med mange andre mye tid på sosiale medier, men plutselig ga sosiale medier henne mer stress enn glede.

– Jeg fant ut at jeg brukte altfor mye tid og tanker på nett, så mye at jeg nesten levde et dobbeltliv, forteller Gaup.

På bakgrunn av dette, årstiden vi er i og en utfordring så bestemte hun seg for å ta en pause i en måned.

Utfordringer uten sosiale medier

Nå er det blitt mer og mer vanlig å bruke sosiale medier til å holde kontakten med familie og venner. Uten sosiale medier måtte Sarakka se på andre muligheter til å kontakte hennes nærmeste.

Det gjorde at hun oftere dro på besøk istedenfor å sitte hjemme og chatte med de.

Utenom dette har hun også hatt andre utfordringer. Sarakka er nemlig en skuespiller. Som skuespiller er det viktig å promotere seg selv.

– Det har vært litt vanskelig siden jeg er skuespiller, jeg har ikke hatt muligheten til å dele for eksempel nye forestillinger, prosjekter og turnéinformasjon, forteller Gaup.

Fred og ekstra tid

Måneden uten sosiale medier har gitt henne ekstra med tid og fred til å leve her og nå, lesee bøker og være tilstede, noe hun var ute etter.

– Kroppen og sinnet har også føltes lettere og jeg anbefaler andre å prøve det, sier Sarakka Gaup avslutningsvis.