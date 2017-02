Elsa Laulas barnebarn: – Jeg skjønner ikke hva den dama var laget av

SAMISK MØTE I 1920: Elsa Laula var også med på å arrangere et samisk folkemøte i 1920 i Bonjákas, i Deatnu/Tana. På bildet ser vi, øverst fra venstre: Ragnhild Lavde, Ole Olsen, Aud fra Lávvonjárga, Reaŋga Riera (far til Per Bigga), Samuel Olsen, Gunhild Andersen Hirsti, Marit Pavelsen g. Henriksen, Anna Pavelsen g. Samuelsen, O. A. Henriksen (Lávvonjárga), Marit Olsen, Gunhild Mathisen g. Solheim, Daniel Mortenson, Hans Baukop fra Polmak, Elsa Laula Renberg, Per Mathisen (Máhte Piera), Nils Olsen (sønn til Ole Olsen), Johan Roska, Nils Pavelsen, Ole Henriksen (Ole Heika), Sabba Sabbasen (Smalfjord), Per Fokstad, Henrik Ravna, Lars Pedersen, Mággá Henriksen (Lávvonjárga), Inga Iversen, Ole Erik Tapio, Klemer Pedersen Solbakken, Kristine Lukassen f. Pavelsen, Marie Lavre, Berit Siri (?), Máre Jon Káre/Karen Johnsen (Vestertana), Hansine Krogh f. Ravna, Anna Mathisen, Agnes Øwre f. Ravna, Sofie Pavelsen, Louise Gakko og Ragnhild Andersen.

Foto: Privat