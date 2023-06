Krever konsultasjoner om elektrifisering av Melkøya

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) og statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) gjennomførte onsdag 28. juni et politisk møte om 420 kV Skaidi – Hammerfest og elektrifisering av Hammerfest LNG.

Sametingsrådet har uttrykt sterk bekymring om mulig overskridelse av tålegrensen etter sivile og politiske rettigheter art. 27, og om ytterlige inngrep vil føre til krenkelse av samenes kulturutøvelse.

Jåma etterlyste også en god prosess om kommende tiltak, og påpekte at det ikke foreligger et fritt, forhåndsinformert samtykke fra direkte berørte samiske rettighetshavere.

– Dette er områder som allerede opplever stort arealpress, både fra eksisterende og planlagte inngrep. Derfor kreves det grundige og helhetlige vurderinger fra Olje- og energidepartementet når de skal vurdere nye tiltak, sier Jåma.

Sametingsrådet etterlyser et helhetlig grep omkring totalbelastningen for samiske rettighetshavere når regjeringen behandler søknad om elektrifisering av Melkøya, og at dette samlet sett vil kunne gi enorme konsekvenser for det samiske samfunnet.

– Elektrifiseringen vil utløse et stort kraftbehov som forutsetter utbygging av kraftlinjer, og som igjen vil kunne legge press på ytterligere kraftutbygging i regionen, slik som vindkraft, og dermed nedbygging av samiske områder. Det er åpenbart at tiltaket vil gi følgevirkninger og at sakene må ses i sammenheng. Derfor har vi krevd konsultasjoner, sier Jåma.

Sametingsråden og statssekretæren ble enige om at Olje- og energidepartementet oversender skriftlig vurdering om hvorvidt OED mener vedtaket om elektrifisering er konsultasjonspliktig ovenfor Sametinget. De ble også enige om å ha videre dialog omkring samfunnsutvikling og kraftbehov i samiske områder.

Det skriver Sametinget i en pressemelding.