Elin Kristina Oskal spiller hovedrollen i Netflix-spillefilm

Filmen er regissert av Elle Márjá Eira og skal lanseres globalt på Netflix i 2024.

«Stjålet» er basert på den kritikerroste romanen Stjålet av den prisbelønte forfatteren Ann-Helén Laestadius.

Ann-Helén Laestadius har skrevet den kritikerroste boka «Stjålet». Foto: Thron Ullberg / Thron Ullberg

Filmatiseringen skildrer en ung kvinnes kamp for å forsvare sin urfolksarv i en verden der fremmedfrykt øker, klimaendringer truer reindriften, og unge mennesker velger å begå selvmord som et resultat av kollektiv desperasjon.

Historien avslører også spenningene som oppstår når moderne ideer møter en tradisjonell kultur med dypt forankrede patriarkalske strukturer.

Skuespillerdebut

Rollelisten inkluderer Elin Kristina Oskal, Martin Wallström, Lars-Ánte Wasara, Ida Persson Labba, Pávva Pittja, Ingahilda Tapio, Magnus Kuhmunen, Simon Issát Marainen, Niilá Omma og Anne Lajla Westerfjell Kalstad, med flere.

Stjålet er Elin Kristina Oskals skuespillerdebut i en spillefilm.

– Det er utrolig kult å bli kjent med filmverden fra innsiden. Jeg har alltid vært nysgjerrig på det, og jeg er så takknemlig for å være en del av dette, sier Elin Kristina Oskal.

Elin Kristina Oskal deltar i sangkonkurransen Sámi Grand Prix 2023 med sangen «Lusa». Foto: Dragan Cubrilo / MotionMotionMotion

Elin Kristina Oskal er fra Saltdal i Nordland. Hun ble først kjent da hun sang duett med joikeren Jon Henrik Fjällgren i sangen «The way you make me feel».

Hun hadde stemmen til Anna i Disney-suksessen «Jikŋon» (Frozen).

Globalt på Netflix i 2024

Filmen er regissert av Elle Márjá Eira (Samene har rettigheter, Ealát), Peter Birro (Monica Z, 438 Days). Manusforfatter og Ann-Helén Laestadius er eksekutiv produsent.

Elle Márjá Eira er regissør. Foto: Marie Louise Somby�

– Vi er midt under produksjonen nå. Det har vært spennende og krevende dager i minus 35 grader. Vi elsker snø! Jeg er utrolig imponert og stolt av hele cast og crew, spesielt de samiske. Det er også utrolig fint å snakke mitt eget språk, som er samisk, på filmsett, sier Elle Márjá Eira.

Stjålet lanseres globalt på Netflix i 2024.

Netflix satser på samisk filmsamarbeid

Strømmegiganten Netflix og Internasjonalt Samisk filminstutt (ISFI) inngikk i fjor et samarbeid.

Netflix har et fond som gir midler til samarbeid for å styrke kreativt mangfold og deltakelse i underholdningsbransjen. Dette gjøres blant annet via opplæring og kompetanseheving.

Anne Lajla Utsi (ISFI), Malte Forssell (Netflix), Claire Willats (Netflix) og Liisa Holmberg (ISFI) under åpningen av Duottar studio. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Samisk film får med dette samarbeidet mulighet til å delta i opplæringsprogrammer, inklusive muligheten til å følge produksjoner bak kamera, og ikke minst å hjelpe samiske kreative skapere til å lykkes i industrien.

Netflix besøkte ISFI under åpningen av nytt studio i Kautokeino i april 2022.