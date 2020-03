Elgen «terroriserer» huset til Biret Ingelin: – Skummelt å gå ut

I begynnelsen av desember opplevde Vars en elg som titt og stadig lusket rundt husveggene.

Tre måneder senere er elgen fortsatt utenfor.

– De første ukene var det veldig spesielt å ha en elg så tett på, men nå har den blitt veldig aggressiv, sier Vars.

Hun må være veldig oppmerksom hver gang hun skal gå ut døren. Og hun kvier seg når hun skal bevege seg utendørs på kvelden.

– Når det er mørkt blir det veldig skummelt, om du ikke følger med har du plutselig elgen i fanget på deg, sier hun.

SKUER PÅ AVSTAND: På kveldstid er elgene mer aggressive, og angriper henne så fort hun åpner døren. Foto: Nils J. Porsanger / NRK

Kontaktet politiet

Vars har reinsdyr i gjerdet utenfor huset som hun er nødt til å mate hver kveld.

Dette er vanlig å gjøre med reinsdyr som er svake og ikke klarer å holde følge med resten av reinflokken. De mates opp for å bli sterke nok, for å klare seg i villmarken.

På kveldstid er også den tiden elgen er mest aggressiv. Etter hvert ante hun ikke hva hun skulle gjøre, så hun kontaktet 02800.

Dette er nummeret man kontakter politiet på i situasjoner som ikke er en nødsituasjon.

KLARGJØR TING PÅ DAGTID: Alle oppgavene som må gjøres på kvelden klargjøres på dagtid. Foto: Nils J. Porsanger / NRK

– Jeg tok kontakt med de i månedsskiftet januar/februar, og lurte på om det var noe de kunne gjøre, sier Vars.

Hun ble sendt videre til kommunens viltnemnda der hun fikk beskjed om at de ikke ville skyte elgen. Det ble heller ikke gjort noen umiddelbare tiltak.

Viltnemnda i Karasjok, Kristian Guttorm, sier til NRK at de ikke vil skyte et friskt dyr. De anbefalte henne å bygge opp gjerdet rundt reinsdyrene som gjeter utenfor huset.

– Elgen trenger seg inn i gjerdet så lenge det er lavt. Den vil da ikke forlate plassen, sier Guttorm.

Elgen har blitt en del av hverdagen

På grunn av mye snø i terrenget trekker elgen mot steder der det er lettere å gå, mener elgforsker Rolf Rødven.

Elgen samles også i områder hvor det er mest mat, som for eksempel ved veier eller tettbebygdestrøk.

– Jevnt over er ikke elgen et aggressivt dyr. Den angriper ikke mennesker for å angripe mennesker. Den gjør det fordi den vil forsvare seg eller kalven sin, sier Rødven.

I området Vars bor har privatpersoner plassert ut rundballer for at elgene skal samles og holde seg unna veier og bebyggelse.

Hun har nå vendt seg til tanken med å leve side om side med elgen, men hun gleder seg til snøen forsvinner.

– Elgen har bare blitt en del av hverdagen, og når snøen forsvinner går det nok bedre, sier hun.