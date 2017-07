Elbil-ferie i Norge null problem – men Finnmark kan utfordre

– Det viktigste er å planlegge turen og finne ut hvor det er ladestasjoner langs veien, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF og reklamerer sterkt for NAFs ruteplanlegger på nett,

Nord for Tromsø skorter det på hurtigladere, noe som gjør at ladetiden fort kan bli rundt åtte timer. Ellers i landet skal det fint gå an å dra på bilferie med elbil.

Sjekk www.ladestasjoner.no.

Testet ut elbilferie

Ei som har erfaring med nettopp dette er Malin Jacob. Hun skriver for bloggen Grønne jenter, og dro på rundtur i Sør-Norge med elbil – rett og slett for å sjekke om det gikk an.

– Det gikk over all forventning! Det var mye enklere enn vi hadde trodd, sier hun entusiastisk.

Turen gikk fra Oslo til Telemark og Odda, og deretter sørover, til Haugesund, Stavanger og Arendal. På forhånd hadde hun og hennes to reisekompanjonger bekymret seg for om de kom til å bli sittende fast midt på fjellet, tomme for strøm på bilen.

Nettopp dette kalles rekkeviddeangst, et kjent begrep for dem som kjører elbil og beskriver redselen for å ikke komme fram før bilen går tom for strøm. I Jacobs tilfelle var rekkeviddeangsten unødvendig.

– Det var nesten litt skuffende. Vi ville dra den skikkelig langt og se om det faktisk var mulig å dra på bilferie med elbil, men det gikk jo så bra, sier hun.

Større rekkevidde

Dagens elbiler har en helt annen rekkevidde enn de første elbilene som kom på markedet. Ifølge Engebretsen kan bilene med størst rekkevidde kjøre cirka 50 mil før de må lades.

– Jeg tør ikke garantere at du kjører fra Oslo til Trondheim uten å måtte lade bilen. Det kommer helt an på kjøreatferden til sjåføren. Men dagens biler kjører i cirka 50 mil uten å lade, kanskje 60 til og med, sier han.

Jacobs kjørte en bil med en rekkevidde på 200 km, og stoppet rundt hver tredje time. Ladetiden er fra 20 minutter til en halvtime på hurtigladestasjonene.

– Det er annerledes enn en vanlig biltur, man må stoppe for å lade ofte. Men det er jo uansett deilig å strekke på beina, sier hun.