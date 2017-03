Ekspert på fornorskning: – Her slipper NRK katta ut av departementet sin sekk

Ekspert på fornorskning reagerer på det som kommer fram i et hemmelig notat som avslører hvordan regjeringen vil unngå gransking av fornorskningen.

– Her slipper NRK katta ut av departementet sin sekk, sier Svein Lund, hovedredaktør for Samisk skolehistorie.

Samisk skolehistorie-bøkenes redaktør Svein Lund. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Redaktøren mener at det aldri har blitt sagt med så klare ord at Staten ikke vil at fornorskingshistorien skal komme fram.

– Jeg skriver Staten, ikkje Regjeringa, for Ap har ikke vært et hår bedre på dette.

– Nektet støtte

I ti år var han med å skrive samisk skolehistorie. Da møtte Lund motstand som han reagerer på.

– Seks ganger søkte vi om finansiering og ble konsekvent nektet tilskudd fra sentrale styresmakter (med et lite unntak da Raimo Valle var statssekretær), skriver redaktøren i en e-post til NRK.

– Årsaken kommer frem

Etter å ha skrevet seks bind av serien med samisk skolehistorie, tok de initiativ til turné til skoler og andre steder for å fortelle om fornorskning og skolehistorie.

– Men verken direktorat, departement eller fylkesmann ville vite av det. Den gangen ga de aldri noen slik begrunnelse, men her kommer det klart fram hva som er årsaken, mener Svein Lund.

– Gjennom 10 år oppfattet vi mer og mer sentrale styringsorgan som en politisk motstander, som ønsker at denne historien ikke skulle bli samlet og publisert. Nå ser vi at vi dessverre hadde rett i det.

– Positivt at notatet har blitt lekket

Kirsti Berstø (SV) lover å jobbe for at SVs forslag om sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken skal bli vedtatt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SVs Kirsti Bergstø mener det er positivt at notatet har blitt lekket.

– At dokumentet har lekket ut, og heldigvis nådd dagens lys, er positivt fordi det er et internt notat fra departementet. Det er altså embetsverkets vurderinger til politisk ledelse.

– Det betyr at med tilstrekkelig press, gode argumenter og fortsatt debatt, er det muligheter for at andre politiske vurderinger skal nå frem.

Kommenterer ikke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har to ganger nektet å kommentere saken om det hemmelige notatet.

– Departementet kommenterer ikke intern saksbehandling, og vi har derfor heller ikke kommentarer til denne saken, skriver departementsråd Eivind Dale til NRK.

NRK har ikke lyktes med å få tak i Aps representant som har ansvaret for sannhetskommisjonen. De øvrige partiene på Stortinget har heller ikke svart på NRKs henvendelse.