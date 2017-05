Eamiálbmot hoavda lihccojuvvon

Brasila eamitálbmot rivttiid searvvi, Funai, jođiheaddji, Antonio Costa, lea lihccojuvvon, dušše moatti beaivvi maŋŋá go unnimusat 10 eamiolbmot hávvuduvvo garrasit maŋŋá go eananeaiggádeaddjit fallehedje sin. BBC čállá ahte Costa oaivvilda son lea lihccojuvvon go muitalii duohtavuođa. Ráđđehus fas čállá ahte sii dárbbašit njuovžilis jođiheami eamiálbmot áššiid hárrái.