Eambbo ohccit Sámi allaskuvlii

Ikte dieđihedje Norgga alitoahpu ásahusat ohcciidloguideaset, nu gohčoduovvon oktasaš sisaváldimis (samordnet opptak).

Sámi allaskuvllas Guovgeainnus vásihit dan maid muđuidge Norggas dahket, namalassii ahte ohcciidlohku lassána universitehtaide ja allaskuvllaide.

Eambbo ohccit go oahpposajit

Eanet aht`eanet olbmot háliidit gazzat alit dási oahpu Norggas.

Lagaibuid 136.000 olbmo leat dán jagi ohcan alitoahpuide oktasáš sisaváldima bokte. Lassáneapmi lea 2,7 proseantta diimmá ektui.

Diehtojuohkinteknologiija lassaná eanemusat, muhto maid ohccit oahpaheaddjiohppui lassánit mealgat.

Sámi allaskuvlla oahpuide leat 182 ohcci. Dát leat 50 eanet go diibmá, goas ohcciidlohku lei 132. Oktasaš sisaváldima mielde šaddá gilvu go ohccit leat eanet go oahpposajit.

Sámi allaskuvlii sáhttet ohccit lassánit vel eanet go buot ohcanáigemearit eai leat viel devdon.

Romssa universitehtii Norgga árktalaš universitehtii (UiT) eai leat goassige ovdal nu ollu studeanttat ohcan go dán jagi.

Badjelaš 7700 studeantta háliidit vuosttážettiin UiT:ii.

Dát lea 6,6 proseantta eanet go diibmá. Buohccidivššaroahppu dat geasuha eanemusat.