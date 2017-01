Eai gurre doabbariid

Buolaš lea dagahan ahte Sis-Finnmárkkus eai leat buot báikkiin gurren doabbariid. Finnmark Miljøtjeneste, mii lea doapparčorgenásahus, muitala ifinnmark áviisii ahte sii eai vuoje go lea buollašat go 30 galbmagráda, danin go hydraulihkka oljopumppat eai doaimma buollašiin ja bargiide lea galmmas biilla maŋábealde čuožžut