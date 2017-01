Eai beasa máksit ruđain

Geavaheaddjiráđđi oaivvilda ahte Norgga buohcciviesut eai sáhte biehttalit olbmuid máksimis ruđain, go dan ii leat buohcciviesuin lohpi dahkat. Maŋemus áiggi leat buohccit dieđihan ahte sii eai beasa máksit ruđain, ja de lea sii šaddan maiddái máksit rehketdivada go sii leat leamašan buohcciviesus. – Go gártet olu rehkegat, de šaddet bissovaš buohccit máksit mearkkašahtti olu rehketdivada, dan dadjá Geavaheaddjiráđi almmolaš bálvalusaid fágadirektevra, Anne Kristin Vie preassadieđáhusastis.