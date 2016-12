Eai šat nu olu biebmoluosat

Das go leat cuiggodan ja fuomášuhttán, lea leamašan ávki. Dan dadjá Álttáeanu hálddašeaddji organisašuvnna jođiheaddji Tor-Erland Nilsen, dasa go varas logut čájehit ahte gárgidan biebmoluosaid mearri Álttáeanus lea garrasit njiedjan. Iskosat maid leat váldán guliid čuopmasiin geasset, čájehit ahte biebmoluosaid mearri lei dušše 0,7%, go dat árabut dán jagi lei 3%.