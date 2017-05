Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna

Hva bør kommisjonen resultere i?

Komiteens leder Martin Kolberg sier at høringssvarene viser at alle er enige om at det er viktig å se på historien, men spør om kommisjonen skal peke fremover. – Denne prosessen bør være i to steg, hvor man først avdekker historien, for så å se på mulige tiltak, svarer Henrik Olsen.