Dubmejuvvon giddagassii

41-jahkásaš almmáiolmmoš Álttás lea dubmejuvvon 40 beaivve giddagassii ja máksit áššegoluid maŋŋá go geahččalii buvihit taxi vuddjii. Dáhpáhus geavai maŋŋá go olmmái ii beassan ovtta viesu sisa go lei leamašan márkanastimin. Nu čállá iFinnmark aviisa.