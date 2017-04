DNB kontakter kritiske kunder: – Voksent gjort

– Jeg ble litt overrasket over at dem ringte meg. Det må jeg jo si, men jeg var positivt overrasket over at de takket meg for innsatsen, forteller Kyrre Franck.

ENGASJERT: Kyrre Franck forteller at han flere ganger har kontaktet DNB, og kritisert banken for at de lånte ut penger til Dakota Access oljerørledningen. Foto: Privat

Som kunde i DNB har Kyrre Franck kontaktet banken både via e-post og sosiale medier. Der har han gitt klar beskjed om hva han syntes om at DNB hadde lån til den omstridte oljerørledningen, Dakota Access Pipeline i Nord Dakota i USA.

DNB solgte lånene sine til selskapene bak prosjektet for snart to uker siden.

Dakota Access Pipeline, også kjent som «The Black Snake», er et prosjekt som har fått massiv kritikk for mulige menneskerettighetsbrudd, og har bidratt til en av de største mobiliseringene av urfolk i moderne tid.

GLAD FOR TELEFON: DNB-kunde Jon Iver Eira Tellefsen synes det er flott at DNB ringte han, og mener at det har en sterk signaleffekt at norske banker trekker seg ut av slike prosjekter. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Når jeg ser at flere selskap begår store menneskerettighetsbrudd mot folk, som fredelig demonstrerer, så kan jeg ikke la være å involvere meg, sier Franck om hvorfor han tok kontakt med DNB.

DNB: – Sunn folkeskikk

Nå kan DNBs informasjonsdirektør fortelle at de har satt sammen et eget team, som kontakter kundene som har vært i kontakt med DNB i forbindelse med bankens engasjement i oljerørledningen.

– Det er sunn folkeskikk å svare når vi får kritikk, sier informasjonsdirektør Even Westerveld.

– RIKTIG: Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, forteller at DNB har et lite team som jobber med å gi tilbakemelding om oljerørledningen til sine kunder. Foto: DNB

– Så dere kommer til å ta kontakt med alle deres kunder som har kontaktet dere i forbindelse med oljerørledningen?

– Ja, vi prøver i hvert fall å finne tilbake til de som har kontaktet oss i ulike kanaler. Alle vet jeg ikke, men vi synes det er fint å gi tilbakemelding på at vi nå har solgt oss ut av prosjektet, sånn at kundene får det med seg direkte fra oss, svarer Westerveld.

Forbrukerrådet: – Stilig

– Jeg synes det er stilig at de gjør det. Det viser kundene at det store systemet som DNB er, ikke er større enn at de har tid til sine kunder, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Jorge Jensen.

FORBRUKERRÅDET: Jorge B. Jensen er fagdirektør finans i Forbrukerrådet, han mener DNB nå viser at de tar sine kunder på alvor. Foto: Linda Reinholdtsen

Han mener DNB i det lange løp vil tjene på å vise at de tar sine kunder på alvor.

Bankkunde Kyrre Franck forteller at han under samtalen med DNB kom med råd til hvordan de i fremtiden kan unngå å havne i en lignende situasjon.

– Det var voksent gjort av dem å ringe tilbake, for til tider var det ganske steile fronter mellom kundene og DNB, sier Franck.

Bankkunde kommer med utfordring

En som også har fått telefon fra DNB etter å ha kritisert banken for sin involvering i den amerikanske oljerørledningen, er Jon Iver Eira Tellefsen.

Han er glad for at kundenes meninger har påvirkningskraft.

– Dette viser at det nytter å engasjere seg. NODAPL har fått enormt mye støtte fra Sápmi, sier Tellefsen.

VAKT MYE ENGASJEMENT: Oljerørledningen Dakota Access Pipeline (DAPL) kommer snart til å være ferdig, etter at president Donald Trump fremskyndet prosessen. At DNB ikke kunne påvirke prosessen, er en av grunnene til at banken trakk seg. Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK Sápmi

Nå vil han utfordre de som har kjempet for Nord Dakota urbefolkningens rettigheter til å hjelpe andre urfolk og svake grupper.

– Det finnes mange grupper som blir utsatt for verre overgrep enn det som skjer under NODAPL, uten at jeg skal bagatellisere og undergrave viktigheten av den saken, sier Tellefsen avslutningsvis.

Fått takk fra den berørte stammen

DNB har uttrykt at hovedgrunnen til at de har solgt seg ut av oljerørledningen, er av hensyn til urfolks rettigheter.

Den berørte stammens leder, nemlig Dave Archambault II av Standing Rock Sioux Tribe, har sendt et takkebrev til banken.