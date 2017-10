Det amerikanske underholdningskonsernets interesse for samisk kultur begynner å bli godt kjent.

For rundt ett år siden besøkte en betydelig Disney-delegasjon Sametinget i Karasjok, i et noe hemmelighetsfullt ærend.

De siste fire årene har det imidlertid også vært mulig å studere sørsamiske museumsgjenstander på Disneyworld-senteret «Epcot» i Florida i USA.

Det er NTNUs vitenskapsmuseum i Trondheim som i 2013 lånte ut samlingen til Disney, forteller Universitetsavisa (ekstern lenke).

FIKK OMVISNING: De kjente «Frost»-regissørene Chris Buck og Jennifer Lee, sammen med Disney-produsent Peter Del Vehco og art-director Michael Giaimo fikk en rundtur i Sametingets lokaler i Karasjok i september 2016. Den gang hersket det hemmelighetskremmeri om formålet bak deres besøk. Senere viste det seg at formålet var research til nye Disney- og Frost-filmer. Foto: Anders Henriksen / Sametinget

16 millioner har sett utstillingen

Hos NTNU Vitenskapsmuseet regner man med at rundt 16 millioner besøkende har kunnet se de samiske gjenstandene hos Disneyworld.

Museet har lånt ut en komplett sørsamisk kofte og en samekniv, ifølge Universitetsavisa, som også har publisert et bilde av den samiske utstillingen som er å finne inne på Epcot-senteret.

Blant utlånet er også to koftebelter fra Namdalen, og en melkebolle, osteform og en neverkonte fra Meråker.

Samiskinspirert suksessanimasjon

Det er spesielt den svært kjente animasjonsfilmen «Frost» (engelsk tittel: «Frozen»), som sies å være særskilt inspirert av elementer fra den sørsamiske kulturen.

Den sørsamiske komponisten Frode Fjellheim stod bak filmmusikken, og Disney bruker den sørsamiske utstillingen blant annet for å promotere den prisvinnende Frost-filmen.

Filmen «Frozen» Ekspandér faktaboks På norsk har filmen tittelsen «Frost» (originaltittel: «Frozen»). Dette er en amerikansk dataanimert 3D-film fra 2013.

Filmen er produsert av Walt Disney Animation Studios og ble lansert av Walt Disney Pictures.

Den henter inspirasjon fra H.C. Andersens eventyr Snedronningen, og handler om en modig prinsesse som sammen med sitt trofaste følge setter ut på en eventyrlig reise for å finne sin søster, som har skapt evig vinter med sine overnaturlige krefter.

«Frozen» vant Academy Award (Oscars) for beste anmimasjonfilm og beste originalfilm, Let It Go.

Den tjente inn ca. 1,3 milliarder dollar på kino verden over. Det er den mest inntektsgivende animasjonsfilm på kino gjennom tidene.

Møtt med kritikk

Den nordnorske forfatteren og tidligere NRK-journalisten Robert Greiner har uttalt at samisk næringsliv og samiske turismebedrifter ikke har vært flinke nok til å utnytte Disney-interessen for samisk kultur.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har på sin side uttalt frykt for at Disney utnytter samekulturen kommersielt, uten at det etter hennes mening gir noe nytteverdi for samer selv.

Også sametingsråd og partikollega Silje Karine Muotka har tidligere uttalt seg skeptisk.

– Vi er redd for at de stjeler av vår kultur, uten å gi noe tilbake. Plutselig risikerer man at det selges dårlige kopier av samekofta i Disneybutikker verden over, sa hun for en tid tilbake til Dagbladet (ekstern lenke).