Disney-komponist trist over mugg og bortgjemte nasjonalskatter

Frode Fjellheim er en kjent komponist som har blant annet jobbet sammen med Mari Boine og Annbjørg Lien. Han har også hatt oppsettninger med Rikskonsertene og har også fått spellemannprisen.

Han har komponert musikk til flere dokumentarer og kortfilmer. Han har også komponert åpningslåten til Disney-filmen Frozen i 2013.

I Sameland, eller Norge, er det få som har samarbeidet med Disney konsernet. Disney er et milliardkonsern, og en hitfaktor, spesielt for barn og unge.

– Det er veldig synd at ikke er blitt fortgang i de planene om nybygg til Saemien Sijte, sier Fjellheim.

Les også: Jobbet med å få nye lokaler siden 1986

Har jobbet i 31 år for nye lokaler

Senteret har holdt til i de nåværende lokalene siden 1980, og jobbet for nye lokaler siden 1986 - hittil uten resultat.

Birgitta Fossum, direktør i Saemien Sijte. Foto: Even Langmo

– Det er nok en kombinasjon av politisk uvilje, og at man mener at nybygg er for kostbart, sa direktør, Birgitta Fossum, i Saemien Sijte, i et intervju med NRK Sapmi nylig.

Hverken den rødgrønne regjeringen eller Høyre og Fremskrittsparti regjering har realisert byggeplanene, som ble kulturdepartementets ansvar for 12 år siden. Nybygget har en kostnadsramme på 140 millioner kroner.

Byggeplanene må realiseres

Den kjente sør-samiske komponisten Frode Fjellheim mener at byggeplanene må realiseres, slik at det sør-samiske sentret får tilfredstillende lokaler.

– Byggeplanne bør realiseres fort, sier Fjellheim.

Saemien Sijte har det museale ansvaret for hele det sørsamiske området på norsk side. Området omfatter deler av Nordland, Hedmark, Nord- og Sør-Trøndelag fylke.

Sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma synes den 31-årige ventetiden er svært beklagelig.

- Det er en stor skam for nasjonen Norge at man ennå ikke har satt nybygg til Saemien Sijte på statsbudsjettet, sier Jåma.