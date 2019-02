Natur og ungdom demonstrerer mot gruvestarten i Kvalsund

Se demonstrasjonen direkte her fra kl. 10.20. Artikkelen oppdateres.

Mens lokalpolitikere jubler, er Natur og ungdom i ferd med å spisse klørne mot regjeringens Nussir-vedtak.

Fredag klokken 11.00 avholder Hans Majestet Kong Harald statsråd på slottet.

På veien til slottet vil medlemmene i regjeringa bli møtt med plakater og tilrop fra sinte demonstranter. Det er Natur og ungdom som varsler demonstrasjoner mot regjeringas ja til gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund kommune.

– Vedtaket er helt hinsides og kan føre til en miljøkatastrofe, mener styremedlem Lasse Bjørn.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er derimot trygg på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen.

Dette er Nussir Ekspandér faktaboks Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap som vil ta på seg de utfordringene en voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet bringer med seg.

Nussir-feltet i Kvalsund ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største uutviklede kobberforekomst.

Videre undersøkelser av malmen har påvist verdifulle mengder gull, sølv, platina og palladium i tillegg til kobber.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012.

Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden.

Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.'

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen.

Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset. Kilde: www.nussir.no

Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i bunnen av Repparfjorden.

– Dette er korttenkt og gammeldags politikk som bare fire andre land driver på med i verden, raser Bjørn.

Aksjonene utvides

Protestaksjonene fortsetter lørdag på Eidsvoll plass foran Stortinget og andre steder i landet. Miljøorganisasjonen skal blant annet demonstrere i Tromsø, Alta, Bergen, Hamar og Trondheim i løpet av lørdagen.

– Vi kommer til å rasle med lenker for å vise at vi er villig til å bryte loven for å få omgjort vedtaket, forteller nestleder Jørgen Næss Karlsen.

