Eskimonika, inuitt-piken, fikk sparken allerede for tre år siden i en periode med en voldsom og betent urfolksdebatt. Hun var ikke tidsriktig.

Men likevel har ikke Diplom-Is klart å kvitte seg med henne.

NRK har gjort stikkprøver, og hun finnes på ispakker i butikken, på isbil-appen for forbrukere, i reklamefilm på nettsiden og YouTube, og på biler på veiene i Norge.

200 ISBILER; Diplom-Is har 200 biler på veiene, men bare 20 prosent har fått ny logo i løpet av tre år. Disse bilene har fremdeles den gamle logoen.

– Vi ser poenget, og erkjenner at dette har tatt lengre tid enn planlagt, sier Martin Kjekshus, som er administrerende direktør i Diplom-Is.

KJEKSHUS; Is er milliardbutikk årlig for isgiganten. Administrerende direktør er Martin Kjekshus.

Han forklarer at omleggingen av bilparken har tatt lengre tid enn planlagt.

Gamle biler – gamle logoer

Nye biler har fått nye logoer fortløpende, men ikke de gamle. Rundt 160 av 200 biler har fremdeles den gamle logoen.

– De siste årene har vært utfordrende økonomisk for Diplom-Is, og da har vi valgt å prioritere andre ting enn å omprofilere bilene, sier Kjekshus.

De sier også at gammel emballasje vil bli brukt opp før ny dukker opp.

– Vi ønsker ikke å kaste emballasje som helt fint kan brukes kun fordi den har gammel logo, sier direktøren.

Debatt om Red Skins og Joika

For tre år siden blusset debatten opp både i Norge og USA, blant annet.

Det profesjonelle amerikanske fotballaget Washington Red Skins ble beskyldt for å ha rasistisk navn. Gigantene FedEX, Nike og Amazon krevde alle at de endret det. Også logoen ble kritisert.

Det endte med at de byttet navn til Commanders.

DREAMY ESKIMONIKA: På is-sorten Dream figurerer Eskimonika fremdeles. I stikkprøver NRK gjorde, fant vi henne på emballasjen til forskjellige iskremsorter i butikker flere steder.

I Norge byttet matprodusenten Nortura ut navn og pakning på slageren Joika, som hadde en karikert same på pakningen. Etter at flere reagerte på Joika-navnet og den koftekledde maskoten på boksen, valgte Nortura å endre kjøttkakenes navn til VILTi.

– Ansiktstrekkene er endret

Ifølge Diplom-Is, gikk de selv inn frivillig for å bytte bort Eskimonika.

Han viser til at den nye maskoten har fått kallenavn Diplom-Is jenta, men heter Iselin og ikke Eskimonika.

ENDRET LOGO: Den nye logoen er fremdeles gul og rød, men har fått av seg selskinnsklærne til Inuittene. – Den minner om den gamle logoen, sier Trond Blindheim som er dosent ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

– Vi har fjernet selskinnsantrekket og gjorde noe med ansiktstrekkene. Diplom-Is jenta har på seg gul jakke og bukser, lue og votter, forklarer han.

Gjenkjennbarhet har vært viktig for isgiganten.

– Har behov for å gjøre omleggingen over flere år

Diplom-Is vil ikke fortelle ut hvor mye det koster å bli kvitt gamle Eskimonika til fordel for is-jenta Iselin.

ISBIL-APPEN: På isbil-appen kan forbrukeren følge med på hvor isbilen som besøker nabolaget er til enhver tid. Men også her pryder Eskimonika appen som ikke har blitt oppdatert i påvente av ny app.

Men for gamle NSB som ble til VY, kostet det flere hundre millioner kroner. Også Petter Stordalens Choice Hotels, som fikk helt nytt navn, Strawberry, koster 200 millioner kroner i året å endre, over fire til fem år. Dette kan tilsvare rundt 1 milliard kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi ønsker ikke å oppgi beløp, men det er av en slik størrelse at vi har behov for gjøre omleggingen over flere år, sier Martin Kjekshus.

– Vi fortsetter å bytte logo.

– Behold henne, sier ekspert

Ekspert på markedsføring og dosent ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, er uenig i maskottbyttet.

– De burde bare beholdt henne. Dette ser knapt en forbruker, sier Blindheim til NRK.

– DUMT Å ENDRE: Dosent ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, mener det var tull å endre Eskimonika.

Han påpeker at det tar tid å endre logoer slik Diplom-Is nå gjør. Han peker på pakkelinja, biler og alle plasser hvor Eskimonika har vært plassert.

– Det koster enormt mye penger. Det vil ta lang tid å gjøre slike endringer, sier eksperten. Han mener debatten har vært overdrevet og ført i pennen av enkelte grupperinger som har fått gjennomslag.

Samerådet, som er en ikke-statlig organisasjon for samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland, synes det er positivt at Diplom-Is på eget initiativ har endret logo.

– Vi har forståelse for at omlegging av endret emballasje kan ta tid da man ofte ønsker å bruke opp gammel emballasje. Nå har det jo gått nesten 3 år og det ville vært spennende å vite hva planen deres er fremover, sier leder av Samerådets kulturavdeling Christina Hætta.

ENDRET JOIKABOLLER: Christina Hætta er leder av Kulturavdelingen til Samerådet. De har vært aktiv i kampen mot kulturell appropriasjon.

Samerådet samarbeidet med Nortura for å få et urfolksperspektiv inn i relanseringen av gamle Joika, som ble hetende VILTi.

Hun viser til at slike endringer påvirker flere steder i verden, ikke bare i Norge.