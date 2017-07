Dihkit soitet gierdavaččabun šaddat

Biebmoluossaealáhus lea guhká geavahan sáivačázi go áigu jávkadit luossadihkiid, go luossadihkki ii eale guhká go ii leat mearračázis. Muhto dutkamis, maid Biepmobearráigeahčču lea tiŋgon, boahtá ovdan ahte dikšunvuohki sáhttá nannet luossadihki nu ahte dihkki gierdá sáivačázi buorebut. Dát ges soaitá negatiivvalaččat váikkuhit lunddolaš guliide, nu go rávdui, vallasii, dápmogii ja guvžái. Dáid muitala NTB.