Dievdu váldui gitta

Politiijat válde gitta dievddu go son lei suoládan biilla. Dievddu gávdne muhttin priváhtaadreassas, maŋŋel go ledje ohcan su Lákkovuonbađas, Oarje-Finnmárkkus, ja son váldui gitta go lei suoládan biilla ja go lei vuodján biillain biilakoarta haga. Dan čállá iFinnmark neahttasiidu.