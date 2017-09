DiCaprio donerer 5,3 millioner kroner til urfolkssamfunn

– Det er på tide at vi anerkjenner vår historie og at vi beskytter urfolkenes land, uttaler Leonardo DiCaprio til CBC News.

Den verdenskjente filmskuespilleren har donert nesten 800.000 kanadiske dollar eller 5,3 millioner norske kroner gjennom sitt miljøfond. Midlene skal brukes til å hjelpe urfolkene i kampen mot klimaendringer.

To organisasjoner basert i Canada ble valgt som mottagere for noen av midlene fra Leonardo DiCaprio Foundation - «Indigenous Climate Action» (Urfolks Klimaaksjon) og «Indigenous Leadership Initiative» (Urfolks lederskaps initiativ).

133 millioner kroner til 100 organisasjoner

De 800.000 kanadiske dollarene for urfolkssamfunn er en del av stiftelsens største portefølje av miljøtilskudd, med totalt 20 millioner dollar eller 133 millioner norske fordelt på mer enn 100 organisasjoner over hele verden.

DiCaprio annonserte tilskuddene i en tale på en klimakonferanse på Yale University i New Haven i Connecticut i forrige uke.

– Vi er stolte av å støtte arbeidet til over 100 organisasjoner i inn-og utland. Disse midlene er aktive på bakken og beskytter våre hav, skoger og truede arter for fremtidige generasjoner og takler de akutte, eksistensielle utfordringene i klimaendringene, uttalte han.

Viktige urfolksorganisasjoner

«Indigenous Climate Action» er en urfolksledet klimaorganisasjon, som arbeider for å hjelpe urfolkssamfunn over hele Canada med å utvikle strategier for klimaendring og bidra til at urfolksstemmer høres av offentlige og miljømessige ikke-statlige organisasjoner.

Den andre Canada-baserte donasjonsmottakeren, «Indigenous Leadership Initiative», fokuserer på å styrke urfolkenes identitet og kulturelle ansvar ved å inspirere ledere og å hjelpe lokalsamfunn til å utvikle ferdigheter og kapasitet.

Andre urfolksorganisasjoner som mottar tilskudd er Standing Rock Sioux Tribe, Peoples Action Institute Project: Mni Wizipan Wakan Project, the Pine Ridge Girls' School, the Southeast Alaska Indigenous Transboundary Commission og the Indigenous Environmental Network.