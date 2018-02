Eurovision-kjendisen i «samekofte» provoserer: – Respektløst

– Det er veldig dårlig gjort at en så stor svensk artist som Måns Zelmerlöw kan gjøre noe sånt. Å bruke våre klær og vår kultur for å kle seg ut, sier Anja Storelv, som har vunnet Sami Grand Prix.

Storelv sparer ikke på kruttet når hun skal beskrive hva hun tenker om å se den svenske kjendisen i et plagg som ligner en samekofte.

Måns Zelmerlöw ble virkelig kjent da han vant den internasjonale sangkonkurransen Eurovision Song Contest. Foto: Kerstin Joensson / Ap

– Supereksotisk

Nå spilles den svenske TV-serien «Chevaleresk» inn med Måns Zelmerlöw i hovedrollen.

Et livsstilsprogram om hvordan den moderne mannen kan leve på et høflig og gentlemansaktig vis.

I disse dager er de i Norrbotten – nord i Sverige.

Blant annet kjører de hundespann, og er kledd noe som ligner på en samekofte.

– For meg er det her supereksotisk. Å få kjøre hundespann, prøve reindrift og joike ute på viddene. Det er morsomt å prøve, sier Måns Zelmerlöw til den svenske avisen NSD med «samekofta» på.

Mellom opptakene legger Zelmerlöw ut et bilde av seg selv på Instagram til sine 480.000 følgere.

Det provoserer:

Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Det er motbydelig og respektløst. Jeg blir både frustrert og opprørt, sier Anja Storelv til NRK.

Hun betegner koftebruken som hverdagsrasisme.

– Tenker du ikke at han gjør dette for å ære samene?

– Nei, virkelig ikke. I såfall hadde han engasjert seg så mye at han ikke hadde på seg en kofte som det står «Made in Las Vegas» på.

Storelv forventer at TV-produsentene nå ber om unnskyldning.

– Så lenge man behandler klær og tradisjoner med respekt så må man få kle på seg en kofta for å ære kulturen. Men det her blir ikke ære, men å skitne ut kulturen.

Anja Storelv. Foto: Thoralf Balto / NRK

Prøver å hedre

Produsent for Chevaleresk, Thomas Aziz, ønsker ikke å kommentere saken. Likevel presiserer han at de ikke har brukt samekofte i serien, men et plagg inspirert av den samiske kulturen.

Aziz ber NRK om å ta kontakt med mediegiganten MTG Sverige for flere kommentarer.

– Vi prøver å hedre folkedrakten og kulturen. Målet vårt er å ta dette opp i en fin kontekst, og på en korrekt måte, sier pressesjef Susanne Nylén i MTG Sverige.

Nylén understreker at det er viktig at man ser programmet i sin helhet før man kritiserer for mye.

– Om man har sett programmet, og fortsatt føler at vi har krenket noen, så kommer vi selvsagt til å be om unnskyldning.

– Og hvordan ser programmet ut i sin helhet?

– I programmet vil vi komme grundig inn på hvorfor han har på seg drakten, svarer pressesjefen i MTG Sverige.

Nylén forteller at Måns Zelmerlöw har pratet med Samisk informasjonssentrum, og fått OK på at de ikke har gjort noe feil.

– Og i dag møter han den samiske musikeren Jon Henrik Fjällgren og skal ta opp akkurat dette temaet.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Måns Zelmerlöw eller hans pressekontakter.

