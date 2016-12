Det må bli enklere å jobbe med samiske stedsnavn

NRK Sápmi har gjennom flere reportasjer den siste tiden belyst manglende skilting av samiske stedsnavn og flere utfordringer knyttet til dette.

I mitt virke som samisk språkkonsulent i Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune fikk jeg etter hvert god innsyn i prosessen rundt fastsetting av samiske stedsnavn.

Flere hevder at det er liten politisk vilje til å skilte på samisk i kommunene, men for de fleste kommuner er det nok heller snakk om kompetansen på dette området.

Mange kommuner har liten faglig kompetanse til å fastsette skrivemåte på samisk, og da blir dette et arbeid som ikke prioriteres.

Reaksjoner stopper prosessen

Forslag til samiske stedsnavn som er på høring i kommuner blir, som oftest, møtt med en voldsom negativ reaksjon fra enkeltmennesker og organisasjoner som er imot både navnsetting og skilting av samiske stedsnavn.

Både sameloven, stadnamnlova og internasjonale forpliktelser beskytter samiske stedsnavn, og selv om kommunene bare er forvaltere av et regelverk som politiske myndigheter har fastsatt, så rettes kritikken og motstanden direkte mot kommune og saksbehandlere.

I mange tilfeller blir saksbehandlere usikre på regelverket, noe som både forsinker og stopper prosessen.

Og saksbehandlingen er altfor komplisert. Les her:

Saksgangen for samiske stedsnavn Ekspandér faktaboks Navnesak reises. Stadnamnlova angir hvem som kan reise navnesak, jf. § 5 første ledd.

Saken sendes til vedtaksorganet. Stadnamnlova angir hvem som er vedtaksorgan for hvilke navn, jf. § 5 andre og tredje ledd. Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger.

Saken sendes til samisk stedsnavntjeneste som gir en foreløpig tilråding om skrivemåten. Navnekonsulenten har to måneders frist på å komme med tilråding og sende saken tilbake til vedtaksorganet.

Vedtaksorganet sender saken ut på høring med to måneders høringsfrist.

Vedtaksorganet sørger for at alle som har høringsrett får uttale seg og sender deretter saken til samisk navnekonsulenttjeneste for endelig tilråding om skrivemåte.

Navnekonsulenttjenesten har to måneders frist på å sende tilråding i saken til vedtaksorganet som fatter vedtak.

Vedtaksorganet kunngjør vedtaket etter reglene i § 6 i stedsnavnloven med opplysning om klageadgang etter § 10. Vedtaket sendes til samisk navnekonsulenttjeneste, andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Kartverkets regionskontor.

Saksbehandlingen må bli enklere

Fastsetting av skrivemåte på samisk bør forenkles for å bedre oppnå offentlige myndigheters plikt til aktivt å fremme bruken av samiske stedsnavn.

Mine synspunkter er på lik linje med utvalget som har kommet med sine vurderinger i norsk offentlig utredning om Vájmo giella / Hjertespråket (NOU 2016:18):

Fastsetting av skrivemåte når det gjelder samiske stedsnavn er mer et faglig spørsmål fremfor et lokalpolitisk spørsmål. En grundig avveining av stedsnavns opprinnelse forutsetter en faglig vurdering av et fagorgan.

Sametinget vil derfor jobbe for at ansvaret for skrivemåte av navn på samiske tettsteder og grender tas bort fra kommunene, og i fremtiden fastsettes sentralt av Statens kartverk, på samme måte som naturnavn.

Dette medfører at det må inn en ny definisjon i stadnamnlova som skiller mellom nedarvede stedsnavn og øvrige stedsnavn. Dette i tråd med utvalgets anbefalinger.

Videre er det viktig for Sametinget at kommunene tilbys faglig veiledning i forbindelse med fastsetting av samiske stedsnavn og i prosessen frem til skilting. Dette for å imøtekomme kommuners manglende faglige kompetanse på dette området.