Tettstedet Musken i Tysfjord har vært uten telefonforbindelse med omverdenen i fire døgn nå, etter at uværet herjet i Nordland.

– Det går ikke an at det skal være sånn at signalene uteblir i dagevis, sier innbygger Karl Gunnar Mikkelsen, og betegner situasjonen som håpløs og farlig.

De rundt 25 innbyggerne i den veiløse bygda Musken i Tysfjord har ikke noe slags mulighet for kommunikasjon med omverdenen. Spesielt ille er det om det skulle oppstå en nødssituasjon.

– Både hustelefonen og mobiltelefonene inne i fjorden fungerer ikke nå. Det holder ikke når det blir litt vind. Med dagens teknologi skulle det jo holde til en liten storm, sier Karl Gunnar Mikkelsen.

Han er både skuffet og overgitt over at ikke telefonleverandøren greier dette.

Det er ikke første gang bygda blir isolert fra omverdenen ved at mobildekningen forsvinner. I fjor sommer måtte en annen innbygger kjøre 10 kilometer med båt for å ringe etter legehjelp.

På grunn av høye og stupbratte fjell, er Telenor de eneste som har mobildekning i området.

Krever bedre sikkerhet

Karl Gunnar Mikkelsen ser ikke noe mulighet for å varsle dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.

Karl Gunnar Mikkelsen ser at eneste løsning for å sikre bygda med telefonisk forbindelse er satelittelefon. Foto: Sander Andersen / NRK

– Eneste mulighet må jo være at det investeres i en satelittelefon her inne til bruk når slike situasjoner som dette oppstår.

Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen sier de forsøkte å rette feilen på fredag, men at de ikke hadde nok mannskap til å reparere skaden.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen beklager den situasjonen som har oppstått, og at de prøver å løse dette så snart som mulig. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi hadde mannskap ute på fredag i håp om å få endret situasjonen. Feilen er på en radiolinje mellom Musken og Kjøpsvik. Vi hadde ikke mannskap nok da til å få utbedret akkurat denne feilen. Vi må ha tre mann pluss helikopter. Og i dag er ikke flyforholdene de aller beste, sa Bjørn Amundsen til NRK mandag formiddag.

I en SMS mandag ettermiddag opplyser dekningsdirektør Bjørn Amundsen at mannskap er i ferd med å ta seg til skadestedet med båt.