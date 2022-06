– Styret i Árran har ikke kunnet etterkomme styret i Vuonak mánájåroj AS sin anmodning om garantier og konvertering av gjeld.

Det skriver det lulesamiske senteret Árran på Drag i Hamarøy kommune i Nordland i en pressemelding (ekstern lenke). Árran har vært eier av barnehageselskapet Vuonak mánájåroj AS.

Vuonak mánájåroj har derfor vedtatt å begjære selskapet konkurs. Dermed ble landets eneste full-lulesamiske barnehage lagt ned mandag.

Og dette ble foreldrene informert om bare tre timer før barna og alle private eiendeler måtte hentes, og barnehagen stengte dørene.

BARNEHAGEN TØMMES: Her henter foreldrene barn og private eiendeler i barnehagen, før stenging. Foto: Sander Andersen / NRK

Det syns forelder Jørgen Kintel var brutalt.

– Det var en skuffende dag, det skal jeg innrømme. Det var ikke noe hyggelig å hente ungene på denne måten, og på en måte si farvel til de ansatte der som har gjort en fantastisk jobb for våre barn, sier Kintel.

Lulesamisk krise

Den lulesamiske barnehagen har gått konkurs. Det lulesamiske senteret Árran sliter økonomisk, med 5,2 millioner i minus i 2021. I tillegg sliter skolene i Hamarøy med å få tak i lærere med lulesamisk kompetanse.

Men foreldrene gir ikke opp. Et nytt selskap er startet, og håpet er at et nytt lulesamisk barnehagetilbud står klart allerede til høsten.

STYRELEDER: Jørgen Kintel er styreleder i det nye selskapet, Viejega mánájåroj AS, men også forelder til et av barna som rammes av konkursen Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi skal ha et tilbud til våre barn, og da gjør vi som foreldre en ekstra innsats når vi må, forteller Kintel, som er styreleder i det nye selskapet, og også forelder til et av barna som er rammet av konkursen.

– Og det er ikke noe vi har hatt lyst til, men vi skjønner det at vi er nødt til å trå til, fordi lulesamisk er så viktig for oss, så vi anser det som nødvendig.

Slår ring om samisk barnehagetilbud

Nordland fylkeskommune, Kommunal- og distriktsdepartementet, Statsforvalteren, Sametinget og Hamarøy kommune er koblet inn i saken.

– Min oppfatning er at alle parter kommuniserer tydelig om behovet om å ha et lulesamisk barnehagetilbud. Dermed er det ikke et spørsmål om det blir et lulesamisk barnehagetilbud, men hvordan det skal organiseres.

Det sier Silje Karine Muotka i en pressemelding. I pressemeldingen fremkommer det at Sametinget har blant annet mulighet til å gi støtte på inntil 500.000 til etablering av nye barnehagetilbud.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi

Sametinget har gitt tilskudd til driften av Vuonak Mánájåroj som nå er slått konkurs, og mener det er viktig at Drag i Hamarøy fortsatt skal ha et samisk barnehagetilbud.

– Selv om Vuonak Mánájåroj nå er slått konkurs, så rokker det ikke ved vår målsetting om at det skal være et godt samisk barnehagetilbud i området, sier Muotka.

Sametinget er innstilt på hurtig behandling hvis det kommer søknader fra kommunen eller andre aktører ifølge Muotka.

Jørgen Kintel og foreldrene i Vuonak Mánájåroj håper at det to år gamle barnehagebygget kan benyttes, samt at de kan beholde de som har vært ansatt der.

– Et lulesamisk barnehagetilbud blir det, men i hvilken form. Det blir spennende å se om vi klarer å lande på noe som er bærekraftig over lang tid, sier Kintel.

Beklager situasjonen

Lars Magne Andreassen er direktør i Árran, og han beklager situasjonen som har oppstått.

Direktør i Árran Lars Magne Andreassen. Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

– Árran har drevet barnehage i 27 år, og vi bygde jo ny barnehage av god vilje og med de beste hensikter fordi det er det viktigste språktiltaket. Vi hadde ønsket å holde barnehagen åpent både ut dette året og på lengre sikt.

Andreassen forteller at Árran har drevet barnehagen fordi det ikke har vært tillit til hverken Tysfjord eller Hamarøy kommuner om at de ville drive barnehagen ut fra språkets beste.

Han mener nå det er på tide at barnehagen blir kommunal, og at Hamarøy kommune tar ansvar. Andreassen påpeker at kommunen kan få økonomisk drahjelp som private barnehager ikke kan få.

– Lulesamisk språkarbeid er i alt for stor grad privatisert. Det er på tide at barnehagen blir kommunal, sier Andreassen.