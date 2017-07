Dearvvašlaš juhkat káfe

Imperial College Londonis ja The International Agency for Research on Cancer leat dutkan badjel 520 000 olbmo, buohkat badjel 35 jagi, iešguđetge riikkas. Dáppe boahtá ovdan ahte sis, geat juhket káfe, lea unnit várra jápmit dávdda geažil go dain, geat eai juga káfe.