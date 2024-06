Det neste skoleårets veivisere ble lansert under språkkonferansen Giellabiellja i Bodø i kveld.

I år har de også økt antallet veivisere fra fire til seks stykker.

– Vi opplever at det er stort behov for å lære mere om samer, samisk kultur og språk, så derfor har vi økt fra fire til seks veivisere, sier rektor Liv Inger Somby på Samisk høgskole.

Dette er årets veivisere:

Emilie Madelen Biti-Jessen (23) fra Tana. Foto: Solveig Norberg / NRK Mariela Nordsletta Somby (19) fra Karasjok. Foto: Solveig Norberg / NRK Benedikte Hansen-Seljebu (19) fra Hammerfest. Foto: Solveig Norberg / NRK Sunna Regine Inga (25) fra Sortland. Foto: Solveig Norberg / NRK Kaija Aira Amundsen (19) fra Bodø. Foto: Solveig Norberg / NRK Naimi Renander Bransfjell (19) fra Røros. Foto: Solveig Norberg / NRK

Vil fremme det lulesamiske

Én av de seks veiviserne er Kaija Aira Amundsen (19) fra Bodø.

– Jeg har alltid brent for å fremme det samiske i samfunnet. Og så har man jo selv kjent på det at det er altfor lite kunnskap om den samiske kulturen, sier hun om hvorfor hun søkte som veiviser.

Hun håper at kunnskapen de sprer til elever rundt om i Norge, vil bidra til å minske fordommer og negative holdninger mot samer.

Kaija gleder seg til et spennende år med reising over hele Norge. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Kaija er fra lulesamisk område, og har et sterkt ønske om å vise frem mer av den lulesamiske delen av Sápmi.

– Det jeg har hatt litt fokus på da jeg gikk inn i dette, er at jeg har lyst til å løfte det lulesamiske perspektivet i Sápmi.

– For jeg syns ofte at det som blir representert, og det som kanskje er en uskreven definisjon av det å være same, er det nordsamiske med reindrifta, og at det ofte er det som blir synliggjort i Sápmi, men også i samfunnet, legger hun til.

Møtt fordommer på skolen

Naimi Renander Bransfjell (19) fra Brekken i Trøndelag er også en av de seks samiske veiviserne. Også for henne var kunnskapsmangelen om samer en av årsakene til at hun søkte seg til veiviserordningen.

Selv har hun opplevd fordommer mot samer, blant annet på skolen, og opplever at hun har fått skylda for ting bare fordi hun er same.

Naimi tror kunnskap kan bidra til mindre fordommer mot samer. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

– Det er ofte diskusjoner i en alder der folk er veldig glad i å kjøre scooter. Så det er jo ofte vi som får skylda for at de ikke kan kjøre fritt, sier hun.

– Jeg tror at kunnskap kan bidra mye til at jeg kan hjelpe folk til å forstå, sier hun.

Mangfoldig gjeng, men ingen gutter

I år er det stor geografisk spredningen i gruppa, med både sør-, lule- og nordsamiske veivisere. I tillegg er de fra nordsamisk område fra både sjø-, marka- og innlandssamiske deler av Sápmi.

– Jeg syns det er veldig fint i år at vi dekker såpass mange områder av Sápmi. Og får lov til å være med på å vise at vi har så mange ulike samiske språk og så mange ulike samiske kulturer. Bare det at vi stiller i ulik kofte med ulikt språk, sier Kaija Amundsen.

Lena Susanne Gaup, koordinator for veiviserne, er meget fornøgd med årets bukett.

Laila Susanne Gaup er svært fornøgd med årets veivisere. Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK

– Styrken med årets kull er at de er fra så ulike steder i Sápmi, noe som gjør at de er veldig mangfoldige.

De nye veiviserne er kanskje mangfoldige geografisk, men i år er det ingen gutter å finne i gruppa.

I april utvidet de søknadsfristen i håp om å få flere mannlige søkere. Likevel er det altså seks jenter som nå er valgt ut.

– Vi vet ikke hvorfor det er sånn, sier rektor Liv Inger Somby på Samisk høgskole om mangelen på mannlige veivisere.

Nå skal de fremover fokusere mer på rekruttering av gutter til ordningen.

– Vi må spørre oss selv om hvorfor det er sånn at de ikke søker, sier rektoren.

Rektor Liv Inger Somby sier de må se på hvorfor få gutter søker på ordningen. Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK

Vil nå ut til flere skoler

Koordinator Lena Susanne Gaup er glad for at de nå har utvidet ordningen med to ekstra veivisere.

Det avtroppende kullet fikk 190 bestillinger fra ulike skoler før de stengte muligheten til å søke, men kapasiteten strakk bare til 70 skolebesøk.

– Vi vet at vi kommer til å nå flere skoler ved å ha 6 samiske veivisere, sier koordinatoren.

Det er én av årsakene til at årets kull utvides.

De nye veiviserne skal også få bedre tid til å gjøre jobben sin. De får 30 studiepoeng og ikke 60, slik det har vært tidligere år. Det betyr færre eksamener og skolearbeid, og mer tid til å reise rundt på skoler.

– De skal få lov til å gjøre det de skal: Være veivisere ute i Norge, sier rektor Liv Inger Somby.