Dát nissonolbmot stivrejit Sámi

Nissonolbmot leat jođiheaddjit eanaš sámi ásahusain.

Sámi allaskuvlla rektor, Gunvor Guttorm, oaivvilda ahte jus mihkkege galgá dáhpáhuvvat, de ferte váldit ovddasvástádusa.

Son jáhkká ahte nissonolbmot leat gergoseappo váldit dakkár ovddasvástádusa, go galgá jođihit ásahusa.

– Dan ládje dovden goit mun go válden rektordoaimma, ahte dat lei masa dakkár dovdu ahte mun ferten váldit dán ovddasvástádusa ja ahte mus lea dat gealbu ja máhtolašvuohta mii dárbbašuvvo, muitala Guttorm.

Eahpádusas ovdal go kandiderii

Go Gunvor Guttormas jerre ahte kandidereš go son rektordoibmii, de lei son hui eahpádusas.

– Muhto mun in dárbbašan vuodjit go golbma miilla dan rájes go ledjen mearridan ahte dán bargui mun manan rabasgieđaid ja rabas čalmmiiguin. Ja mun in leat gáhtan gal ahte válden dan barggu, dadjá Guttorm, ja joatká:

– Mu mielas lea oalle gelddolaš bargu. Mu mielas orro ahte Sámi Allaskuvllas lea hui buorre potensiála. Mii dárbbašit dákkár ásahusa mii justte váldá vuhtii sámi birrasa, ja mii bargá sámi servvodaga ovdii. Mun oainnán ahte lea dárbu ahte olbmot váldet dákkár ovddasvástádusa.

Atná nissonbeaivvi dehálažžan

Ovddeš Árja-njunuš ja dálá Norgga Našunála Olmmošvuoigatvuođaásahusa fágajođiheaddji, Laila Susanne Vars. Foto: Liv Inger Somby / NRK

Laila Susanne Vars oaivvilda ahte Sámis leat olu čeahpes nissonolbmot, ja olu čeahpes dievddut geat atnet árvvus sin.

– In mun gal imáš ahte olu sámi nissonat leat jođiheaddjit. Dat han lea lunddolaš, go sii háhket oahpu alcceseaset, ja sis lea dakkár máhttu maid servodat dárbbaša, dadjá Vars.

Riikkaidgaskasaš nissonbeaivi lea dehálaš beaivi su mielas.

– Beaivi galgá muittuhussan buohkaide ahte vaikko nissonolbmuid dilli lea buorránan sakka, ja dásseárvu maid ovdánan, de lea min servodagain ain buoridanmunni.

– Odne heive muittašit sin geat leat ráhčan ja gállán obbasa vai nieiddain ja bártniin galget seamma vejolašvuođat ja vuoigatvuođat, dadjá son.