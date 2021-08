Mii lea válgaofelaš?

Válgaofelaš lea ođđa fálaldat NRKs mas gávnnat dieđuid sámediggeválggaid birra. Dat ofelaštá du rievttes válgabiirii ja muitala movt sáhtát jienastit sámediggeválggain. Das gávnnat dieđuid buot bellodagaid birra mat servet válggaide, sihke áirasiid namaid ja maid bellodagat oaivvildit mearriduvvon fáttáid birra.

Manne lea NRK ráhkadan válgaofelačča?

Dán čavčča sáhtát don jienastit dan bellodaga man oaivvildat galgá beassat Sámediggái ja mearridit sámi gielaid, kultuvrra ja servodateallima birra.

NRK lea guorahallama bokte jearahallan nuorra olbmuid sámediggeválggaid birra.

Guorahallan muitala ahte jienasteddjiid mielas, erenoamážit nuoraid mielas, lea váttis gávdnat dieđuid sámediggeválggaid birra ja earuhit bellodagaid politihka.

Juste dákko galgá ge sámediggeválggaid válgaofelaš veahkehit du. Oaidnit makkár bellodagat leat válggain ja oahpasnuvvat politihkalaš áššiide, álkis ja geahppasat vuogi mielde.

Manne dát golbma fáttá?

Giella, dálkkádat ja oahppu leat oasit dain fáttáin main nuorra jienasteaddjit beroštit. Danne háliidit mii ahte don galggat álkit gávdnat bellodaga oainnuid dáid fáttáid birra.

Mii leat viežžan dieđuid bellodagaid válgaprográmmain juste dán golmma fáttá birra. Buot mii oidno válgaofelaččas, galgá maid gávdnot bellodatprográmmain.

Ja de ferte daddjot, ahte bellodagaid politihkka lea arvat viidát go dušše dát golbma fáttá, ja bellodagat maid nákcejit dán golmma fáttá birra čilget vel eambbo go dat mii čáhká válgaofelačča teavsttaide.

Lea go dát buot?

Dát mii dál lea almmuhuvvon, lea dušše vuosttaš lávki digitála ofelačča ovdánahttimis sámediggeválggaid birra. Mii ain joatkit stuoridit ja viiddidit dán čovdosa boahttevaš válggaide.

Gos viežžat vuođu válljemiidda?

NRK hukse dán barggu guorahallamiidda maid ieš lea čađahan 20-25-jahkásaččaid gaskkas, sihke Stuoradikki ja Sámedikki birra. Mii geavahit guorahallamiid “UNG 2020” ja “UNG 2021 Opinion”, ja eará statistihkaid fáttáid birra main nuorat beroštit dán áiggi.

Vaikko mii leat bidjan deattu duhtadit 20-25 jahkásaččaid dárbbuid, danne go nu máŋggas sis eai jienas, de sávvat mii ahte válgaofelaš šaddá buorre reaidun buohkaide, buot agiin.

Rápmi ja rissi

Jos dus leat gažaldagat ja/dahje árvalusat, de sáddes daid dán e-pasta čujuhussii: saminyhetsavdeling@nrk.no

Derfor har NRK laget valguide for sametingsvalget

Trenger du informasjon om din valgkrets, hvilken partier som stiller til valg og hva deres politikk står for? NRK hjelper deg med en valgguide om sametingsvalget, på bokmål og nordsamisk.

Foto: TROND ODIN MYHRE JOHANSEN / NRK

Hva er valgguiden?

Valgguiden er et nytt tilbud fra NRK som gjør det enkelt å få innblikk i sametingsvalget. Den hjelper deg å finne ut hvilke valgkrets du tilhører og hvordan du kan stemme til sametingsvalget. Her finner du også oversikt over alle partiene som stiller til valg, hvem deres kandidater er og hva partiene mener om utvalgte temaer.

Hvorfor har NRK laget valguiden?

Denne høsten kan du stemme på hvilke parti du vil skal sitte på Sametinget og bestemme over samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Innsiktarbeidet som NRK har gjennomført blant unge folk forteller at velgere, spesielt de unge, synes det er vanskeleg å finne informasjon om sametingsvalget og skille mellom partiene og forstå politikken deres.

Valgguiden for sametingsvalget skal hjelpe med akkurat dette: å gi en god oversikt over partiene og de politiske sakene, forklart på en enkel måte.

Hvorfor disse tre temaene?

Språk, klima og utdanning er noen av de temaene som unge velgere bryr seg om. Derfor ønsker vi at du skal finne informasjon om disse temaene på en enkel måte.

Vi har hentet all informasjonen fra partiprogrammene. Alt som står i valgguiden, skal også finnes i partiprogrammene.

Så er det klart at de politiske partiene fører en politikk som er mye bredere enn bare disse tre temaene, og vil helt klart kunne vise til nyanser utover det som får plass i tekstene i valgguiden.

Er dette alt?

Det som vi har publisert nå er bare det første steget i utviklingen av en digital guide for sametingsvalget. Vi fortsetter med å utvikle og utvide denne modulen til kommende valg.

Hvor henter vi innsikten fra?

NRK har tatt utgangspunkt i egne innsiktsarbeid blant 20-25-åringar, både om stortingsvalget og sametingsvalget. Vi henter innsikt fra UNG 2020 og UNG 2021 fra Opinion, og andre statistikker om hvilke tema unge er mest interesserte i for tiden. Dette ligger til grunn for arbeidet med valgguiden.

Vi har fokusert på de mellom 20 og 25 fordi valgdeltakelsen er særdeles lav i denne aldersgruppa, men vi håper vi at valgguiden kan være et godt redskap for de fleste adersgruppene.

Ris og ros

Har du spørsmål og/eller innspill, send det til e-postadressen: saminyhetsavdeling@nrk.no