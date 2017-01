Damer i Finnmark dårligst på å sjekke seg for livmorhalskreft

Denne beskjeden kom tidligere denne uken fra Kreftsjekken som er administrert av Kreftregisteret:

Gjennom deres Facebook-melding ville de gjerne ha tilbakemeldinger fra damene i fylket. Tove-Mette Månestråle Johannessen var en av dem som responderte, og hun skriver at hun kjenner til flere personer som kvier seg for å gå til sin fastlege.

En av legene i Karasjok gjennom 20 år, Ilona Sipilä, legger ikke skjul på at det er noen som kvier seg for å dra til sin fastlege. Men samtidig minner hun på at det er kvinnenes ansvar for å ta denne sjekken.

– Vi må huske at det er kvinnene sitt ansvar å ta kontakt med doktoren og legen. Selv om du får en påminnelse om dette så har du eget ansvar likevel.

Dårlige helsestatistikker i Finnmark

I flere statistikker skiller Finnmark seg ofte ut på helse, med negativt fortegn. Grunnene til den dårlige trenden finnes det ikke et svart-hvitt svar på.

– Jeg vet dessverre ikke hvorfor det er slik. Men det kan være at ikke alle kommuner i Finnmark har fastleger. Dette gjør igjen at folk har problemer med å ta kontakt med sin lege for å ta disse prøvene, sier Sipilä.

Dersom du ikke har muligheten eller vil dra til din fastlege finnes det forskjellige symptomer som du kan se etter for å avdekke denne typen kreft.

– Hvis du har livmorhalskreft så gir det ofte symptomer som uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie eller ubekvemhet, sier Sipilä.

Viktig å være tidlig ute

Dersom du har oppdaget noen av de symptomene som står beskrevet ovenfor anbefales det på det sterkeste å ta kontakt med noen fra helsevesenet.

– Det er virkelig viktig å ta denne prøven, og spesielt for da kan man finne celleforandringer tidligere som senere kan utvikle livmorhalskreft. Når du finner disse uregelmessighetene kan starte forebyggingen fort, sier Sipilä.

Til slutt kommer også legen med en oppfordring.

– Jeg anbefaler alle damer i alderen mellom 25 og 69 år å ta denne celleprøve-testen slik som kreftregisteret anbefaler. Nå får også unge damer tilbudet om å ta HPV-vaksine, det er også viktig at de tar denne vaksinen, sier Sipilä.