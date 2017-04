Dáhttot Sámedikki várret ruđaid

Bargiidbellodaga sámediggejoavku bivdá sámediggeráđi luvvet ruđa vejolaš diggái norgga stáhta vuostá go Deanusoahpamuš dál lea dohkkehuvvon. Ollugat moitet soahpamuša go oaivvildit dan rihkkut álbmotvuoigatvuođaid. Sii leat fuolas das go stáhta ii váldde vuhtii guovllu ássiid makkárge proseassain, ii ge beroš sámi árbevieruin, lohká presideantaevttohas Ronny Wilhelmsen.