Cupen som bidrar til minsking av julefettet

Andre juledag inviterer bygdas fotballag til det som har blitt en tradisjon, ikke felles sammenkomst for å se Boxing Day som er Englands største og viktigste fotballdag, men Fleskecupen.

Dette er en fotballcup utenom det vanlige. Den har som formål å trimme bort det resterende ribbefettet som er igjen på innbyggernes kropp etter julens mange måltider.

ARRANGØR: Aslak Anders Gaino, her ved en annen anledning når Gaino var leder i spillgruppen Sámi Gamers. Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Seier i cupen er heller ikke det viktigste, skal vi tro arrangørsansvarlig Aslak Anders Gaino.

– Tanken er ikke at man skal vinne og være best. Målet vårt er å få flest mennesker til å delta i turneringen, som samtidig gjør at vi får folk i trening og mosjon. Alle som kommer hit skal få trimmet av julefettet som har oppstått underveis i høytiden.

Sosial sammenkomst med innslag av mosjon

Selv om arrangøren mener at det ikke er en cup med prestisje kommer det likevel folk fra bygder som ligger opp til 20 mil unna.

– Vi har sett flere personer fra Karasjok som kommer hit for å spille. Máze-bygden stiller med egne lag og noen spillere kommer også fra Alta for å spille. Dette viser at det er en populær turnering, sier Gaino.

Den myteomspunnede turneringen inneholder også et par spesielle regler, som muligens ikke er vanlig i andre turneringer. Nedenfor i faktaboksen kan du lese noen av de utvalgte reglene som gjelder for denne cupen.

Fleskecup 2016 regler Ekspandér faktaboks Utvalgte regler for Fleskecup 2016: Maks 20 påmeldte lag, første mann til mølla prinsippet gjelder.

Aldersgrense for deltakelse er 15 år. Om en fyller 15 i løpet av romjulen, så skal vi være snille (siden det er jul) og la han/henne spille.

En aktiv spiller er en aktiv spiller, uansett alder, selv om han har i år spilt 25 kamper eller 25 sekunder av en Tippeliga-kamp eller for Galdodievva i 11. divisjon.

Det skal være minst én damespiller på banen på hvert av lagene til enhver tid. Keeper regnes ikke som damespiller. Selv om et lag har dame til keeper, så må også en av utespillerne være dame.

Det skal være minst en oldboy (over 33 år) på banen på hvert av lagene til enhver tid.

Det er kun lov å bruke én aktiv på banen på hvert av lagene samtidig.

Keeperne har ikke lov til å komme over 9 meter streken (stripet gul strek). Kilde: Fleskecupen 2016 Facebook-side (Ekstern lenke)

Som mange andre cuper som blir arrangert i bygder rundt om i Norge så er også dette blitt et samlingspunkt for bygda.

– Det er en sosial sammenkomst som også medbringer litt fysisk aktivitet etter julen hvor man har spist mye og lugget mange timer på sofaen, avslutter Gaino.