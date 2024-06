Utmarksdomstolen om Karasjok: Ikke klart hvilke krav som skal behandles

Høyesterett avgjorde i forrige uke at Karasjoks befolkning ikke har rett til å eie utmarka i kommunen.

I dommen presiseres det at andre kan eie deler av landområdene i Karasjok, som bygder, siidaer eller andre.

I tillegg sier dommen fra Høyesterett at Utmarksdomstolen skal ta stilling til de såkalte subsidiærkravene i saken.

Karasjokbefolkningens subsidiærkrav er blant annet å ha utvidet bruksrett og forvaltningsrett i Karasjok.

Det store spørsmålet er hvordan Utmarksdomstolen skal behandle disse kravene, og hvem som skal forvalte Karasjoks utmark i fremtida.

Leder for Utmarksdomstolen, Jussi Erik Pedersen, sier i et intervju med NRK at dette er en prosess som vil ta tid, og at domstolen ennå ikke har avgjort hvordan prosessen vil bli.

– Hva er egentlig forskjellen på å eie og å forvalte utmark i praksis?

– Det er et godt spørsmål. Når Høyesterett har slått fast at Karasjoks befolkning ikke kollektivt eier området, men har utvidet bruksrett, så er jo spørsmålet hvem skal forvalte området?

Pedersen forteller at en mulig løsning for fremtida er at Finnmarkseiendommen forvalter deler av området, og at Karasjok kommune forvalter andre deler.

– Det er jo ett av de subsidiære kravene som vi i Utmarksdomstolen skal ta stilling til.

– Vil det bli åpent for nye interesser å fremme krav for Utmarksdomstolen nå?

– Det kan jeg hverken si et klart ja eller nei til. Vi må studere Høyesteretts dom nærmere, men for oss er det ennå ikke klart nøyaktig hvilke subsidiære krav Høyesterett ber oss behandle.