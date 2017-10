Catalonia forbereder seg på storstreik

Et stort antall mennesker ventes å delta i streiken.

Dermed kan store forstyrrelser i flytrafikken og togtrafikken være i vente. Streiken ventes også å omfatte havner, museer, kirker og populære turistattraksjoner.

– Jeg er overbevist om at streiken vil bli omfattende, sier den katalanske lederen Carles Puigdemont.

Generalstreiken er ment å uttrykke en «kraftig fordømmelse» av politiets hardhendte forsøk på å stoppe helgens folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.

Den spanske regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig «farse». Katalanske myndigheter sier på sin side at 90 prosent stemte for uavhengighet. Puigdemont erklærte søndag at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat».

Både havnearbeidere og brannmannskaper planlegger demonstrasjoner i forbindelse med streiken.