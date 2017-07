Bygger garveri: – Vi skal back to the nature

– Det er helt fantastisk. Vi har jobbet med dette lenge. I mange år har vi pratet om det.

Det sier en fornøyd daglig leder i Tysfjord ASVO, Beate Ráhka, mens hun står og beundrer et nytt bygg som bedriften holder på å sette opp på Drag i Tysfjord.

Et bygg som i hovedsak skal huse et garveri.

– Vi skal back to the nature, og lage de skinnene som vi vil ha, som brukes mye i vår duodjeproduksjon.

Skinnene, i hovedsak fra rein, tas ubehandlet inn i garveriet, og ut kommer ferdig skinn som er klare til å brukes til for eksempel klær.

Garving Ekspandér faktaboks Garving er en metode for å gjøre rå dyrehuder og skinn myke og beskytte dem mot forråtnelse slik at en kan lage lær og holdbare, slitesterke skinnvarer.

Ved garving blir hudene behandlet med garvestoffer fra bark, med mineralstoffer eller med fett, eksempevis tran.

Før skinnene garves, reingjøres de og avhåres. Avhåringen kan skje gjennom en surning eller ved kalking. Siste del av garveprosessen er mykgjøringen.

Håndverkeren som utfører garving, kalles en garver, mens et verksted eller en fabrikk for garving kalles garveri. Kilde: Wikipedia.

ANNET GARVERI: Dette bildet viser nygarvet skinn på Borge Garveri, som gikk konkurs i 2010. Her garvet de ku- og kalveskinn, men garveriet på Drag vil satse mest på reinskinn. Foto: Nyhetsspiller

Vil unngå kjemikalier

Årsaken til at de nå skal behandle sitt eget skinn, er at bedriften sliter med å få tak i hjemgarvet skinn til duodjeproduktene (samisk håndverk) som de produserer.

– De leverandørene som vi har hatt har begynt å komme opp i alder. Så det eneste vi får tak i av skinn, er laget med mye kjemikalier. Altså maskingarvet. Men vi er mest ute etter skinn som er hjemgarvet, eller med lite kjemiske midler, forklarer Ráhka.

– Det å få tak i skinn, har til tider vært en bremsekloss i forhold til behovet. Så vi håper at vi nå kan øke duodjeproduksjonen.

Skinnet skal blant annet brukes til å produsere vesker, sliehppá (brystklede) og vuoddaga (kommagband).

– Man trenger skinn til nesten alt. Vi skal først og fremst ha til egen produksjon, men vi ser selvfølgelig at det er et marked. Etterspørselen er stor, og folk sliter med å få tak i hjemgarvet skinn. Vi håper at vi skal kunne tilby det til markedet.

Slik ser bygget ut på utsiden. På venstre side, utenfor bildet, ligger vedskjulet. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Neste høst

Men det vil enda ta en stund før produksjonen er i gang.

De skal ikke bare sette opp et bygg, men hele prosessen skal også læres. Skinnene skal blant annet skrapes, mykgjøres og farges.

– Vi snakker om litt tid fremover. Vi får innredet garveriet i løpet av høsten, og så skal man lære seg prosessen. Så vi regner ikke med å være operative før neste høst, anslår Beate Ráhka, og legger til:

– Vi gambler på at vi skal få det til.

– Blir det arbeidsplasser av dette?

– Om det blir helårs arbeidsplasser, det vet jeg ikke. Vi starter først med produksjon i sesonger, og i perioder vil ha høy drift. Og så håper jeg at vi skal få til kursopplæring på sikt.

– Og hva koster dette?

– Vi har et budsjett på rundt 1,2 millioner kroner. Både fylkeskommunen, Sametinget og Tysfjord kommune er med å finansiere. I tillegg til egenkapital, selvfølgelig.