– Butikker som selger halloween kostymer ser ut til å ha forstått beskjeden om kulturell appropriasjon, likevel finnes det noen offensive butikker som selger kostymene, forteller urfolks sosialmedia aktivist, Alicia BigCanoe til CBC .

Les også: Folk må utdanne dem selv

I flere år har Chippewa-kvinnen frontet kampanjen, #IAmNotACostume. Hun har spredt bevisstheten om hvordan kostymer, som representerer stereotyper av urfolk under Halloween arrangementer, har en negativt påvirkning for First Nations, Métis og Inuit mennesker.

– Ikke vær så hårsåre

I Norge skapte finansminister Siv Jensen twitter-storm ved å la seg avbilde med indianerkostyme under en fest i Finansdepartementet.

Finansministeren ønsker ikke å kommentere saken, men statssekretær i Finansdepartementet Petter Kvinge Tvedt (Frp) forklarer at departementet hadde kostymefest med blant annet «ville vesten» som tema.

– Jeg håper folk ikke er så hårsåre og har mer takhøyde enn dette, sier han.

TV2-profilen Davy Wathne tar Siv Jensen i forsvar og twittrer:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Butikkene har blitt mer bevisste

Folk vil ha kostymer av kjente figurer, men nå gjør butikkene sitt ytterste for å unngå at kostymer har forbindelse til urfolkskulturer.

– Folk vil ha Pocahontas kostymer, folk vil ha meksikanske ponchos, folk vil ha ting som egentlig ikke passer, sier Alana Sambey, leder av Canadas originale kostymebutikk Malabar Limited i sentrum av Toronto, til CBC.

Sambey vil ikke at hennes butikk skal selge kostymer som tar utgangspunkt i urfolkskulturene.

-Jeg synes det er veldig viktig at folk ikke bruker en kostyme som er fra en annen kultur for moro skyld. Med en slik kostyme er man med på å vise at den andre kulturen er mindre verdt, sier Sambey til CBC.

31.oktober er det Halloweenfeiring. Les hvorfor vi feirer det.

[‎15.‎10.‎2017 21.49] Jan Rune Måsø:

Deborah Lawless er leder i LaSalle, Que. Dette er en kostymebutikk i Kelowna, B.C. i Canada. De nekter også å selge slike kostymer.

– Vi har respekt for forskjellige kulturer, og Halloween skal glede alle, sier Lawless til CBC.