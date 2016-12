Buorre ođas guollebiebmoealáhussii

Guolástusministtar Per Sandberg dadjá ahte go dál lea Norggas buorránan oktavuohta Kinain, de lea dat hirbmat buorre ođas Norgga guollebiebmuealáhussii. Sandberg jáhka Kina šaddat mearkkašahtti márkanin Norgga guollebibmui ovddasguvlui, go Kinas lea juo dál hirbmat gávpeberoštupmi Norgga mearrabiepmus.