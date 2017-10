Forurensning etter Tsjernobyl og prøvesprengninger tynnes ut

I over ti år har et russisk-norsk forskerteam overvåket nivåene av radioaktiv forurensning i Barentshavet. Forskningen viser at nivåene i dag er langt under tiltaksgrensen for fisk og sjømat, tross mange potensielle utslippskilder.