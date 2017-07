Bruker sommerferien til OL-forberedelser

Gunn Rita Boine (19) er fra Tana i Finnmark. I det norske brytemiljøet regnes hun som en av talentene det bør satses på.

Blant merittene hennes er blant annet sølv i VM i sandbryting i 2014 og bronse i VM i sandbryting sommeren 2015. I 2015 vant hun to gull i NM i sandbryting I tillegg har hun en rekke medaljer fra store internasjonale bryteturneringer.

Hennes første store mål i livet ligger tre år frem i tid, nemlig De olympiske sommerlekene i Tokyo Japan 2020.

– Jeg bruker sommerferien på mye reising og trening, ja endel treninger.

Så du trener mye?

–Ja, det blir en del treninger.

Hva motiverer deg?

– Føler når det er noe jeg mestrer, så det gir meg ekstra motivasjon, når du føler at du gjør det bra.

Er det noe spesielt som motiverer deg?

– Jeg prøver å pushe meg sjøl, hvis jeg vet at det er tid og antall. Jeg klarer å fullføre mer da.

Hvordan forbereder du deg?

– Jeg har veldig intensive økter de siste ukan før. Mentalt bruker jeg å ta mentaltrening for meg sjøl. Prøver å gå igjennom ting som jeg kan, og kan gjøre. Kanskje se på motstandere hvordan de bryter for at jeg skal klare å forberede meg mest mulig.

Har du noen store mål da?

– Jeg har jo OL som et mål, så jeg prøver jo å jobbe så hardt jeg kan.

Bruker du de som en slags motivasjonsfaktor?

– Ja, de ligger liksom høyest på lista. Også har jeg små mål også som f. eks. NM og EM.

Har du tips til andre idrettsutøvere?

– Gjøre det du har lyst til, jeg gjør det fordi jeg synes det er gøy å bryte. Bare å fortsette å trene og hvis du ikke synes det er gøy så kan du jo ta en pause og gjøre noe annet.