Britene har stor markering av at Pocahontas døde for 400 år siden

21. mars 2017 markeres 400-årsdagen for dødsfallet og begravelsen av Pocahontas i Storbritannia, opplyser Indian Country Today.

Pocahontas ble født cirka 1595 og døde 21. mars 1617 og var en algonquian-indianer hvis liv har dannet grunnlaget for svært romantiserte legender.

Hennes virkelige navn var Matoaka. Pocahontas var faktisk barndomskallenavnet, som henviste til hennes lekende natur. Hennes navn betyr i følge Wikipedia «lille luring» eller «lekende jente» på powhatan. Navnet kan også bety «den bortskjemte».

Hun var datter av høvding Powhatan, en innfødt amerikansk høvding som kontrollerte nesten hele kystlinjen i Virginia i USA, på den tiden Tenakomakah.

Slik så den virkelige Matoaka eller Pocahontas ut. Foto: British Museum

Besøkte Storbritannia

Pocahontas aldri lærte å skrive, og derfor forblir tankene, følelsene og motivene til den historiske Pocahontas hovedsakelig ukjent.

Hennes fortelling ble derfor et perfekt grunnlag for romantiske fortellinger i århundrene som fulgte hennes død.

Tegnefilmen Pocahontas er et eksempel.

Arkeologer har funnet en mynt som angivelig portretterer Algonquian-høvdingen Powhatan, som er far til Matoaka. Foto: MLADEN ANTONOV / Afp

Det britiske nasjonalarkivet og the «Gravesham Borough Council in the Garden of England county of Kent» har anerkjent juni 2016 som 400-årsdagen for besøket i London av Matoaka, bedre kjent som «Pocahontas den indianske Algonquin-prinsessen».

De har også slått fast at 400-årsdagen for hennes død og begravelse er den 21. mars i år.

Britiske borgere vier dette året til et år med festligheter for å feire Pocahontas 400 - og hennes freds- og forsoningsprosjekt. Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen og hennes siste hvilested, St. George-kirken i Gravesend.

Skal ha reddet en britisk kolonist

Det blir sagt at Pocahontas hindret sin far i å henrette kolonisten John Smith i 1607. Historien kan ikke verifiseres.

Pocahontas var bare tretten år gammel på den tiden og kunne ikke ha kjent Smith lenge, siden han ankom fra England samme år.

Smith snakket ikke Powhatan-språket på den tiden og kan ha misforstått hva som faktisk skjedde.

Smiths gjenfortelling var lenge regnet for å være fabrikkert, et av hovedproblemene var at han aldri nevnte denne antatte hendelsen i noen av de tørre enetalene om kolonien han publiserte, før rundt 20 år etter at det skal ha skjedd.

Dr. William Kelso, direktør for arkeologi i Association for the Preservation of Virginia Antiquities (APVA) sto 22. november 2011 nøyaktig sted hvor Pocahontas, favorittdatteren til Algonquian-høvdingen Powhatan, sto under sitt giftemål med tobakksgründeren John Rolfe. Foto: MLADEN ANTONOV / Afp

I 1616 ble Pocahontas ført til England der hun levde i Brentford mellom 1616 og 1617, for å møte kong Jakob I og hans hoff.

Der ble hun presentert som en «indiansk prinsesse», noe som skapte sensasjon i England og hun ble Amerikas første internasjonale kjendis.

Pocahontas ble syk og døde av kopper, lungebetennelse eller tuberkulose. Beretningene varierer. Matoaka ligger gravlagt i menighetskirkens kapell i Gravesend.

Hennes eneste barn var Thomas Rolfe, som hun har etterkommere gjennom.