Borret unnán guoli

Norggas borret dál 13 % unnit guoli go viđa jagi áigi. Eandalii nuoratgeardi borrá unnán guoli. Nu čájehit GFK-Norge logut, mii guorahallá Norgga ruovttuid gávppašandábiid. Biebmoáššedovdit eai liiko dása, erenoamážit go čájehuvvo ahte mánát borret eanet njálgáid go guoli.