Han kommer til å bli værende på Cuba i fem dager for å hvile seg.

Etter at Morales ble undersøkt på Cuba torsdag, opplyste Bolivias visepresident Alvaro Garcia at 57-åringen har et problem med stemmebåndene, samt bihulebetennelse og sterke smerter i magen. Magesmertene skal ha ført til at han ikke fikk sove.

Ifølge Garcia er sykdommen nå «under kontroll».

Kunne ikke snakke

Beslutningen om at Morales skulle sendes til Cuba, ble tatt etter at han nesten ikke greide å snakke under et regjeringsmøte onsdag.

Den 57 år gamle venstreorienterte presidenten ble syk i januar, og tilstanden har etter hvert forverret seg. Denne uken måtte Morales avlyse flere gjøremål.

Morales har vært president siden 2006, og han er nå den lengstsittende bolivianske lederen siden uavhengigheten i 1825.

I desember kunngjorde presidenten at han stiller til gjenvalg i 2019 selv om grunnloven forbyr ham å sitte i enda en periode.

Bolivia Ekspandér faktaboks Bolivia er en republikk midt i Sør-Amerika.

Landet grenser til Peru og Chile i vest, Brasil i nord og øst, Paraguay og Argentina i sør.

Bolivia hadde en betydelig kystlinje mot Stillehavet, men mistet den i krig med Chile i 1884.

Navnet Bolivia var en honnør til frihetshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania i 1824.

Før kolonitiden hørte høylandet og de høyereliggende jungeldalene til inkariket og var bebodd av inka- og aymara-folket. Kilde: Store norske leksikon

FRISK OG RASK: Da Bolivias president var i Karasjok for syv år siden, var det ingenting å utsette på presidentens helse. Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Kontroversiell «samevenn»

I mai 2010 ble Evo Morales den aller første president for en nasjonalstat som besøkte det norske Sametinget i Karasjok.

Her ble Morales tatt godt imot, både av lokalbefolkningen, sametingsansatte og -representanter.

I 2014 ble han gjenvalgt som president, og er dermed nå inne i sin tredje presidentperiode.

I hjemlandet har presidenten, som selv tilhører urfolksstammen aymara-indianerne, blitt beskyldt for å innskrenke presse- og ytringsfriheten.

Morales har den siste tiden også høstet kritikk for å prioritere bygging av palass til seg selv, fremfor å hjelpe Bolivias befolkning med vanntilgang.

