Med 23 mot 16 stemmer ble kravet om at plenumsmøteledelsen, kontrollutvalget og fagkomitéledelsen skulle velges på nytt nedstemt.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Per Mathis Oskal mener at å få ro til å arbeide med de politiske sakene var viktigere enn å gjøre nyvalg, i tillegg sier han at bruddene på forretningsorden ikke var alvorlige nok.

Parlamentarisk leder for Åarjel-Saemiej Gïelh, Ellinor Marita Jåma, sier hun nå har mistet tilliten til plenumsmøtelederskapet, og påpekte flere feil i saksbehandlingen av klagen.

Dermed blir det ingen nyvalg på Sametinget, og fredagens plenumsmøte ser ut til å bli en svært rolig dag, i og med at valgene var satt til den dagen.

