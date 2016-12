– Jeg vil vise at det samiske ikke bare er rein, kofte og duodji. Mange tror nemlig at samene bare driver med reindrift. Jeg prøver å gjøre det her prosjektet slik at jeg viser at det samiske og samisk indentitet er så mye mer i dag, forklarer Torgrim Halvari.

Prosjektet «100 samiske portretter» kommer til å være godt synlig i 2017. Neste år er det det nemlig 100 år siden samenes første landsmøte i Trondheim, og dette feires med en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold.

– Et samisk Kinderegg

Målet er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

Torgrim Halvari bruker både bilde og lyd i portretteringen av 100 utvalgte samer. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Torgrim Halvari fra Kiberg i Vardø kommune vil være en sentral aktør og formidler av markeringen.

– Det blir som et lite Kinderegg fra Sápmi. Utstillingen vises første gang under Tråante 2017. Flere av bildene blir også en del av scenografien til jubileumsshowet. Så blir det en produksjon som skal vises på webplattformen til NRK Sápmi. Etterhvert kommer vi med en bok på forlaget Utenfor allfarvei som inneholder disse 100 portrettene, opplyser han.

– Lært utrolig mye

Mange av de som portretteres er kjente både i det samiske samfunnet og i sine respektive storsamfunn. Andre igjen er mindre kjente og kanskje til og med helt ukjente for de fleste.

– Jeg har valgt ut de som portretteres ved å bruke research, gjennom tips fra andre og ved å reise til en plass for å finne noen som er interessante, forklarer Halvari.

Sámi Grand Prix-vinner Ella Marie Hætta Isaksen er en av de unge som portretteres. Foto: Torgrim Halvar / Pressebilde

Halvari er allerede kommet godt igang med sitt portretteringsarbeid. Premieren blir i Trondheim 6. februar 2017

Til da skal han ha blitt ferdig å portettere 100 samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Jeg har lært utrolig mye om samisk kultur og om mennesker. Jeg synes jo det er fantastisk å møte nye mennesker, som man kan lære noe av og høre nye historier. Så jeg synes det er kjempeflott, fastslår Halvari.

Klesdesigneren Anne Berit Anti i Karasjok er stolt av å være en av de 100 som portretteres.

– Dette er blitt litt av en snakkis. «Alle» snakker om dette, skriver om det på Facebook og andre steder. Skikkelig kult! sier den samiske klesdesigneren.