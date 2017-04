Biilla vuoiti ilus vuoittuin

–Mun in báljo jáhkkán ahte mun dat ledjen vuoitán biilla, go dat orui áibbas amas ahte mun dat galget stuorimus vuoittu oažžut. Nu dadjá biilla vuoiti, Ina Marie Logje, ja lohka iežas ilus go vuittii biilla.

Logje vuittii biilla Guovdageainnu Falástallansearvvi vuordádeamis mii lágiduvvui oaggungilvvus skilleduorastaga.