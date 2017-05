Bevæpnet politi gjennomførte pågripelse

– Vi dro for å pågripe en person. Bevæpningen skjedde med tanke på vår og andres sikkerhet. Pågripelsen skjedde uten noen som helst dramatikk, så eneste grunnen til at vi gikk ut med dette på Twitter var for at folk hadde sett bevæpnet politi, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen.

Truslene som personen kom med skal være rettet mot en annen person, men akkurat hva disse gikk ut på vil ikke operasjonslederen uttale seg om.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer med hvilke trusler personen kom med, men det jeg kan si var at dette var rettet mot en annen part, sier Thomassen.

Personen som ble pågrepet har vært innom rettssystemet tidligere, vedrørende blir nå tatt hånd om ved lensmannskontoret i Sortland.

– Vi vet ikke om personen var ruspåvirket enda. Personen er tidligere straffedømt. Vedkommende blir avhørt og påtalejuristen vurderer saken videre. Vedkommende sitter nå i arresten i Sortland lensmannskontor og vil bli avhørt i løpet av dagen, sier Thomassen.

Siden 2014, og frem til februar i år har politiet vært bevæpnet med skarpladde skudd på grunn av den pågående terrortrusselen mot Norge. Siden februar har det kun vært snakk om noen få dagers væpning i forhold til terrorsituasjoner, og frykten for at terror skulle ramme Norge. Ifølge operasjonsleder væpnes nå politiet kun for å få gjort ting på en ryddig og trygg måte.

– Vi bevæpner oss i situasjoner der vi anser det som nødvendig for å gjennomføre det på en trygg og god måte. I dette tilfellet sto vi ovenfor en person som kunne være en trussel for oss, sier Thomassen.