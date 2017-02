Sametingsgruppen i Arbeiderpartiet er skeptisk til at Vibeke Larsen bruker samenes 100-års markeringen i Trondheim til å fronte arbeidet sitt med etableringen av et nytt parti. I går var Larsen åpen om at hun vil bruke denne uken i Trondheim til å samle inn underskrifter til et nytt samisk sosialdemokratisk parti.

Dette skjer samtidig som hun representerer det norske Sametinget i feiringen av samenes nasjonaldag og 100-års markeringen Tråante 2017.

– Presidenten må prioritere rett

Leder for Samepolitisk råd i Arbeiderpartiet, Inga-Lill Sundset, ber Larsen være forsiktig for ikke å skape et uheldig fokus på Sametinget.

‒ Jeg håper Vibeke Larsen prioriterer oppgaven som sametingspresident under Tråante 2017, og at hun ikke bare bruker anledningen til å samle underskrifter, sier Sundset.

Meldte seg ut av Ap

Etter nominasjonstap snudde sametingspresident Vibeke Larsen ryggen til Arbeiderpartiet, og er nå i gang med etablering av et nytt parti.

Vibeke Larsen har ikke vært tilgjengelig i dag for kommentering av denne saken.